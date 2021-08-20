Архипов: россияне планируют выступить на чемпионате мира по гребле под флагом федерации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ планирует выступить на сентябрьском чемпионате мира под флагом национальной федерации. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Сборная России выступит на чемпионате мира по велошоссе под флагом национальной федерации

Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене.

"Вместо гимна, как и на Олимпиаде, у нас будет музыка из Первого концерта Чайковского, - сказал Архипов. - Рассматривается основной вариант, что мы выступим под эмблемой нашей федерации".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без национального флага и государственного гимна.