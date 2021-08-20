{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Архипов: россияне планируют выступить на чемпионате мира по гребле под флагом федерации

Мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ планирует выступить на сентябрьском чемпионате мира под флагом национальной федерации. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

На эту тему
Сборная России выступит на чемпионате мира по велошоссе под флагом национальной федерации
Сборная России выступит на чемпионате мира по велошоссе под флагом национальной федерации

Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене.

"Вместо гимна, как и на Олимпиаде, у нас будет музыка из Первого концерта Чайковского, - сказал Архипов. - Рассматривается основной вариант, что мы выступим под эмблемой нашей федерации".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без национального флага и государственного гимна.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
XXXII летние Олимпийские игры
Конокотин: в позиции FIG нет аргументированных ответов на вопросы по судейству Авериных
Конокотин: в позиции FIG нет аргументированных ответов на вопросы по судейству Авериных
Читать полностью