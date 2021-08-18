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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России выступит на чемпионате мира по велошоссе под флагом национальной федерации

В случае победы в честь россиян будет звучать музыка Чайковского
Мария Новолодская EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Мария Новолодская
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 18 августа. Российская команда выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе под флагом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом ТАСС сообщил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый.

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Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не имеют права использовать национальный флаг и государственный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира.

"Выступающие на чемпионате мира по велошоссе выступят под флагом нашей федерации, в случае победы в их честь будет звучать музыка Чайковского, - сказал Кучерявый. - В форме сборной России под нашим флагом на турнирах выступят юниоры и юниорки, "андеры". Это решение распространяется на все турниры".

Чемпионат мира по велошоссе пройдет с 19 по 26 сентября в Бельгии.

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Летние олимпийские виды спорта
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