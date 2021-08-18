Сборная России выступит на чемпионате мира по велошоссе под флагом национальной федерации

ТАСС, 18 августа. Российская команда выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе под флагом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом ТАСС сообщил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не имеют права использовать национальный флаг и государственный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира.

"Выступающие на чемпионате мира по велошоссе выступят под флагом нашей федерации, в случае победы в их честь будет звучать музыка Чайковского, - сказал Кучерявый. - В форме сборной России под нашим флагом на турнирах выступят юниоры и юниорки, "андеры". Это решение распространяется на все турниры".

Чемпионат мира по велошоссе пройдет с 19 по 26 сентября в Бельгии.