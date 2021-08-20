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Паралимпиада в Токио

Более 350 членов сборной России прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио

Позднее до Токио доберутся спортсмены, которые примут участие в соревнованиях по велоспорту на шоссе, а также команды по гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и тхэквондо
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 350 членов российской команды прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"В настоящее время в Паралимпийскую деревню прибыли более 350 членов команды ПКР, - сообщил Рожков. - Прибытие спортсменов проходило двумя большими группами 19 и 20 августа. Команда по велоспорту на время соревнований на треке будет размещаться в отеле "Лафорет Сюдзендзи", а 29 августа переедет в гостиницу "Фудзи Лейк" на время соревнований на шоссе".

"В соответствии с правилами проведения Игр пребывание спортсменов и членов делегаций на территории Паралимпийской деревни ограниченно, - отметил Рожков. - Они заезжают за 5-7 суток до первого дня соревнований. 22 августа на Игры прибудут лучники и триатлонисты, которые начнут выступления 27 и 28 августа соответственно. Сейчас команды находятся во Владивостоке на заключительном тренировочном сборе".

Рожков добавил, что позднее в Токио прибудут спортсмены, которые примут участие в соревнованиях по велоспорту на шоссе, а также команды по гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и тхэквондо.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

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Паралимпиада в Токио
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