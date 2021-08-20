Огонь Паралимпиады прибыл в Токио в преддверии начала Игр

ТОКИО, 20 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Заключительный этап эстафеты паралимпийского огня начался в пятницу в Токио в преддверии старта Игр. Церемония по этому случаю прошла на площади перед зданием столичной мэрии, передает корр. ТАСС с места событий.

На ней огни, зажженные в более чем 60 муниципалитетах, относящихся к префектуре Токио, были собраны в единую композицию "Пламя Токио". "Я благодарна всем за продленные усилия, которые позволили нам собрать сегодня этот огонь. Я надеюсь, что начинающаяся 24 августа Паралимпиада будет успешной и безопасной", - отметила в своей речи губернатор Токио Юрико Коикэ.

Вечером во дворце Акасака - одном из двух гостевых домов правительства Японии - пройдет еще одна церемония, где в одно пламя будут собраны огни со всех 47 префектур Японии. В ней будет участвовать премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Эстафета паралимпийского огня проходит в Японии в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом. В ряде префектур страны, включая Токио, действует режим чрезвычайной ситуации, который не предполагает проведение массовых мероприятий. Изначально в забеге протяженностью 35 км должны были принять участие около 700 человек. Однако от такого формата и использования обычных дорог решили отказаться.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.