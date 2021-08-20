Футболист Эдегор перешел из "Реала" в "Арсенал"

ТАСС, 20 августа. Норвежский полузащитник Мартин Эдегор перешел из испанского футбольного клуба "Реал" в английский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Детали контракта с 22-летним полузащитником не сообщаются. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €35 млн.

Во второй половине прошлого сезона Эдегор выступал за "Арсенал" на правах аренды, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Мадридский "Реал" он представлял с 2014 по 2017 год. В возрасте 16 лет он перешел в мадридский клуб из норвежского "Стрёмсгодсета". Также на правах аренды он играл за нидерландские "Херенвен", "Виттесс" и испанский "Реал Сосьедад".

Эдегор является самым молодым дебютантом сборной Норвегии, впервые сыграв за национальную команду в возрасте 15 лет. Всего на его счету 30 матчей, один мяч и семь результативных передач.