В сборной России по пляжному футболу не выявлено случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусом в составе сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве не выявлено. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе национальной команды Артем Загуменнов.

Успели за 13 секунд. Россияне обыграли сборную США на чемпионате мира по пляжному футболу

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус нескольких игроков сборных ОАЭ и Таити дали положительный результат, футболисты были изолированы. В этот же день россияне в первом матче на турнире в дополнительное время обыграли сборную США со счетом 5:4. Команды сдают тесты на коронавирус каждые 72 часа.

"Тестирование у команды будет сегодня, - сказал Загуменнов. - Случаев заражения коронавирусом в нашей команде не выявлено".

Российские футболисты во втором туре 21 августа встретятся с парагвайцами.

Чемпионат мира завершится 29 августа.