Успели за 13 секунд. Россияне обыграли сборную США на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу в России стартовал в четверг четырьмя матчами. Хозяева турнира в непростой игре в присутствии 2 321 зрителя одержали победу над сборной США.

На эту тему Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над американцами

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Россияне начали свою первую игру на домашнем турнире неудачно - Николас Переа вывел американцев вперед уже на второй минуте, пробив в ближний верхний угол ворот Максима Чужкова. После этого сборная США действовала достаточно уверенно, организовав несколько неприятных подходов к российским воротам. Но американцы не сумели удержать преимущество до перерыва - Борис Никаноров на последней минуте первого периода сравнял счет - 1:1. В перерыве в составе сборной России произошла замена вратаря - вместо Чужкова в игру вступил Станислав Кошарный. После игры старший тренер команды Михаил Лихачев объяснил журналистам, что эта перестановка была плановой. Упущенное в конце первого периода лидерство не выбило команду США из колеи, она вновь вышла вперед через три минуты после старта второго игрового отрезка, отличился Алессандро Канале. Вскоре последовала ударная пятиминутка в исполнении россиян - на 17-й минуте капитан команды Антон Шкарин точно пробил со штрафного, на 20-й минуте хозяева чемпионата мира впервые повели в счете благодаря второму голу Никанорова, а на 21-й Андрей Новиков упрочил лидерство национальной команды - 4:2. Казалось, что уступающая в классе сборная США может развалиться, но она и третий период начала с гола - на 26-й минуте дубль оформил Канале. За четыре минуты до конца основного времени Переа также забил второй мяч и обеспечил этой игре драматичную концовку. Обе команды старались добиться победы в дополнительное время и не доводить дело до серии пенальти. И удача дважды оказалась на стороне сборной России. За 13 секунд до конца дополнительного времени Алексей Макаров заработал штрафной и сам же его реализовал. После этого американцы еще имели шанс спастись, но тот же Макаров выбил мяч из пустых ворот и принес россиянам непростую победу. За победу в дополнительное время сборная России получила два очка. Стандартные для большого футбола три очка в пляжном даются только за победу в основное время. За успех в серии пенальти команда зарабатывает одно очко, проигравший не получает ничего при любом отрицательном для себя исходе игры. В ФИФА уверены, что российский чемпионат мира будет незабываемым Матч между российскими и американскими пляжниками был четвертым по счету в расписании первого дня турнира, но именно перед ним состоялась красочная церемония открытия чемпионата мира. С учетом того, что турнир стартовал в будний день, большая часть болельщиков не могла попасть на дневные игры, а в последнем матче дня на песок вышли хозяева турнира, такое решение выглядело абсолютно логично. Встрече сборных России и США предшествовали два видеообращения - президента РФ Владимира Путина и главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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"Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым. Эта уверенность полностью отвечает стремлениям России и наших граждан, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной команды", - заявил глава государства. Он отметил, что Россия впервые принимает у себя этот турнир, и выразил надежду, что дебют будет достойным, ведь страна располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года. "Принимать гостей широко, радушно - неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания", - сказал Путин, также призвав желающих посетить матчи чемпионата мира с пониманием отнестись к коронавирусным ограничениям. Игры чемпионата мира проходят на Фестивальной площади СК "Лужники" на временной арене вместимостью 5 тыс. человек. Матчи турнира могут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости площадки. Болельщики могут прийти на игры без QR-кодов и документов об отрицательном результате ПЦР-теста. Глава ФИФА в своем обращении отметил, что все команды готовы показать великолепное шоу. "Спасибо, уважаемый президент Владимир Путин, за вашу ведущую роль и личную приверженность, и спасибо Российскому футбольному союзу, его президенту Александру Дюкову и вашей команде за самоотверженность в этом непростом деле в эти трудные времена. Вы вселили уверенность в то, что чемпионат мира по пляжному футболу будет незабываем как для России, так и для всего мира", - заявил Инфантино. За несколько часов до матча между сборными России и США состоялась пресс-конференция, на которой генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура анонсировала приезд главы организации на финал чемпионата мира. Генсек РФС Александр Алаев отметил, что надеется на присутствие президента РФ Владимира Путина на решающей игре турнира. "Мы бы хотели, чтобы Инфантино и Путин прибыли на финал и это стало вишенкой на торте", - сказал он. Матч со сборной США "приземлил" российских пляжников Лихачев на послематчевой пресс-конференции отметил важность того, что команда добилась положительного результата. "К счастью, это удалось сделать, мы одержали победу и взяли два очка. Что касается игры, она, как вы все видели, получилась для нас непростой. Во многом это связано с тем, что была такая длительная церемония открытия, мы почти полчаса стояли после разминки, это сказалось, прежде всего, на дебюте матча. Потом начали выправлять ситуацию, был хороший по качеству второй период, но в концовке, к сожалению, наши ошибки свели усилия команды на нет, и мы победили благодаря голу в овертайме", - отметил он.

"Будем готовиться к следующей игре, которая имеет для нас колоссальное значение. Поздравляю команду с победой, мы сумели вытащить такой непростой матч. Хочется, чтобы дальше показали более качественный футбол и достигли хорошего результата", - добавил Лихачев. Макаров, который в самом конце встречи выбил мяч с линии ворот, скромно высказался об этом эпизоде. "Получилось в самом конце правильно подставить ногу и отбить мяч. Я не герой, вся команда хорошо сыграла, абсолютно все без исключения молодцы", - отметил он. Также нападающий добавил, что на стартовом отрезке игры могло сказаться то, что команда не сразу приноровилась к песку, на котором до этого, согласно правилам ФИФА, провела только одну тренировку. "Как показал второй период, мы повели в два мяча и нашли свою игру. Михаил Викторович сказал, что были микроошибки, которые привели к голам, это надо будет разобрать завтра с холодной головой; мы понимаем, как нам дальше действовать. Такой матч команде в плюс, он нас немного приземлил, убрал лишнее волнение, показал, что на чемпионате мира не бывает слабых соперников. Будем относиться хладнокровнее к моментам", - сказал Макаров. Дюков отметил атмосферу на трибунах стадиона в Лужниках. "Есть ограничение по вместимости, но те болельщики, которые заполнили стадион, создали приятную атмосферу. Нужно провести какое-то количество матчей, чтобы войти в турнир. Получился драматичный и зрелищный матч", - сказал глава РФС. Также он отметил, что проведение мирового первенство важно для Москвы, РФС и всей страны. "Это возможность еще раз продемонстрировать, что мы умеем проводить крупные спортивные мероприятия на высоком уровне. У меня нет никаких сомнений в том, что это умение подтвердим. Это важно, поскольку мы собираемся продолжить работу по получению права проведения других спортивных турниров на территории Российской федерации", - отметил Дюков. Ложка дегтя от сборных ОАЭ и Таити Первый матч чемпионата мира по пляжному футболу также получился драматичным - в группе B команда ОАЭ в дополнительное время со счетом 4:3 обыграла сборную Таити. К последней минуте основного времени команда ОАЭ вела со счетом 3:1, но пропустила два мяча, однако все-таки смогла добиться победы.

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