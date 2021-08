Синхронистка Колесниченко заявила, что готова выступить на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде в Токио Колесниченко завоевала золото в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых упражнениях.

"Приняла решение, что продолжаю свою карьеру, продолжаю тренироваться, я чувствую в себе силы и готова работать дальше, - сказала Колесниченко. - Мы смеялись, что на меня в Instagram подписался аккаунт "Париж-2024" и написал See you in Paris ("Увидимся в Париже"), я решила, что это знак, видимо. Отвечаем Парижу взаимностью? Я очень надеюсь".

27-летняя Колесниченко также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.