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Летние олимпийские виды спорта

Синхронистка Колесниченко заявила, что готова выступить на Олимпиаде в Париже

Россиянка завоевала две золотые медали На Играх в Токио
Светлана Колесниченко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Светлана Колесниченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко планирует продолжить карьеру и готова выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС.

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На Олимпиаде в Токио Колесниченко завоевала золото в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых упражнениях.

"Приняла решение, что продолжаю свою карьеру, продолжаю тренироваться, я чувствую в себе силы и готова работать дальше, - сказала Колесниченко. - Мы смеялись, что на меня в Instagram подписался аккаунт "Париж-2024" и написал See you in Paris ("Увидимся в Париже"), я решила, что это знак, видимо. Отвечаем Парижу взаимностью? Я очень надеюсь".

27-летняя Колесниченко также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

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Колесниченко, Светлана КонстантиновнаЛетние олимпийские виды спорта
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