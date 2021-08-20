Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы ноги

ТАСС, 20 августа. Испанский теннисист Рафаэль Надаль больше не выступит в 2021 году из-за травмы ноги. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"К сожалению, я вынужден сообщить, что мне нужно завершить выступления в 2021 году, - написал Надаль. - Честно говоря, в течение года я страдал от травмы ноги намного дольше, чем ожидал, и мне нужно время. После обсуждений со своей семьей и командой я принял решение завершить выступления в этом году и изучить характер травмы, чтобы выбрать правильный курс лечения".

Надаль пропустит Открытый чемпионат США (US Open) - последний турнир Большого шлема в 2021 году. Испанец выигрывал US Open четыре раза, последний раз - в 2019 году, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.

"В этом году я пропустил много больших турниров, в том числе Уимблдон и Олимпийские игры. Открытый чемпионат США также является важным для меня, однако с учетом того, что последнее время у меня не было возможности готовиться и выступать на должном уровне, я пришел к выводу, что мне нужно время, чтобы изучить травму и вернуться сильнее. Я заранее благодарю вас за поддержку, которая так важна в эти трудные времена, обещаю, что вернусь сильнее, чтобы наслаждаться теннисом", - добавил Надаль.

Надалю 35 лет, он занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец является победителем 88 турниров ATP, в том числе он 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема (делит рекорд со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем). Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде и 2016 года - в парном разряде. В составе сборной Испании он пять раз выиграл Кубок Дэвиса.