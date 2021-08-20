Леонов надеется, что сборная России по пляжному футболу победит парагвайцев

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира, помощник главного тренера сборной России по пляжному футболу Илья Леонов выразил надежду на то, что национальная команда обыграет парагвайцев в основное время в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг сборная России в дополнительное время обыграла команду США со счетом 5:4 в матче первого тура чемпионата мира в группе А. В следующем туре россияне 21 августа сыграют с парагвайцами.

"Конечно, присутствовало некоторое волнение перед первым матчем, и выступления президента России Владимира Путина и Джанни Инфантино (президент Международной федерации футбола - прим. ТАСС), может быть, как-то повлияли, но встреча получилась нервной, - сказал Леонов. - Не хочу об этом говорить в качестве оправдания ни в коем случае, но это стартовая игра: у нас не так много было информации о сборной США, но американцы показали, что у них команда приличная и крепкая. Сейчас волнение у ребят уже прошло, да и закончилось оно уже во время первого матча, все-таки у нас команда достаточно опытная. Мы сделаем правильные выводы, и вы увидите все в следующей встрече, надеюсь, победим сборную Парагвая в основное время, нам очень это нужно".

В другом матче группы А японцы победили парагвайцев со счетом 7:4. "Парагвайцы два периода лидировали, вели в счете, все было по делу, - отметил Леонов. - Но на итоговом счете сказалась лучшая физическая готовность японцев. Повлияла ли акклиматизация на команду Парагвая или нет, не знаю, может быть, японцы раньше приехали. Но в третьем периоде они переломили ход встречи и по праву победили".

"Сборная Парагвая остается крепкой командой, с которой всегда всем непросто играть. После поражения они сделают выводы. Поэтому нас ждет важный матч с этой сборной. Возможно ли набрать 5-6 очков в двух матчах? Да, мы обязаны это сделать, чтобы выходить с первого места из группы, ничего нового мы не увидели в стартовый день чемпионата мира, все команды достаточно крепкие", - заключил собеседник агентства.

Сборная России набрала два очка, так как победила в дополнительное время, и занимает второе место в таблице группы А. Японцы с тремя очками располагаются на первой позиции, команды Парагвая и США не набрали очков.