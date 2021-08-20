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Шишкарев назвал наговором на тренерский штаб критику подготовки гандболисток к Олимпиаде

Ряд спортсменок выступили с критикой работы тренерского штаба во главе с Алексеем Алексеевым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Критика подготовки женской сборной России по гандболу к Олимпийским играм является наговором. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Россиянки завоевали серебро на прошедших Играх в Токио. Ряд гандболисток при этом выступили с критикой работы тренерского штаба во главе с Алексеем Алексеевым.

"Это ответ легкомысленным и неоправданным интервью, которые дают игроки сборной России. Все те, кто выполнил требования и добросовестно отработал на предсезонном сборе в преддверии Олимпиады, великолепно сыграл в Токио, и не бросил камень, и не упрекнул, что кто-то был вне кондиций и измучен 25-километровым бегом. Это все вымысел и наговор. Больше 13 км в день игроки не пробегали", - сказал Шишкарев.

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в 2008 году в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории.

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