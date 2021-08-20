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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев намерен переизбираться на пост президента Федерации гандбола России

Отчетно-выборная конференция организации пройдет 24 декабря
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сергей Шишкарев намерен переизбираться на пост президента Федерации гандбола России (ФГР). Об этом он сообщил журналистам.

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Отчетно-выборная конференция ФГР пройдет 24 декабря.

"Если меня выдвинут, то буду переизбираться", - сказал Шишкарев.

Шишкарев возглавляет федерацию с апреля 2015 года. В октябре 2020 года он был переизбран на новый срок. Однако согласно федеральному закону в течение полугода после Олимпиады всероссийские спортивные федерации должны провести отетно-выборные конференции.

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