В Токио прошла церемония сбора огней Паралимпиады в единое пламя

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио в пятницу провели церемонию сбора огней Паралимпиады со всех 47 префектур Японии в единое пламя. Трансляция мероприятия, которое проходило перед дворцом Акасака - одном из двух гостевых домов японского правительства, велась на YouTube-канале оргкомитета "Токио-2020".

"Рожденное сегодня пламя, которое будет доставлено на церемонию открытия Паралимпиады, объединяет надежды многих людей, - заявил присутствовавший на церемонии премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. - Паралимпийцы, которые на протяжении своей жизни преодолевали серьезные испытания, продемонстрируют пример храбрости зрителям соревнований и вдохновят их". Он также подчеркнул, что организаторы Игр сделают все возможное для предотвращения распространения нового коронавируса на Паралимпиаде.

Во время церемонии на сцену были вынесены 47 факелов, однако организаторы не стали объединять их пламя в буквальном смысле. Вместо этого чашу единого Паралимпийского огня одновременно зажгли от трех факелов призер Олимпийских игр, дзюдоист Тадахиро Номура, участница Паралимпийских игр, стрелок Аки Тагути и актриса Сатоми Исихара.

Ранее в Токио начался заключительный этап эстафеты паралимпийского огня, которая проходит в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом. В ряде префектур Японии действует режим чрезвычайной ситуации, который не предполагает проведение массовых мероприятий. Изначально в забеге протяженностью 35 км должны были принять участие около 700 человек. Однако от такого формата и использования обычных дорог решили отказаться.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.