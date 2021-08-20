Шишкарев: решение по тренеру российских гандболисток еще не принято, Трефилов не вернется

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Решение по главному тренеру женской сборной России по гандболу еще не принято. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Алексеев заявил, что хотел бы остаться у руля женской сборной России по гандболу

На данный момент команду возглавляет Алексей Алексеев, на прошедших Олимпийских играх в Токио россиянки под его руководством вышли в финал, в котором проиграли команде Франции (25:30).

"Выступление нашей сборной признано успешным, на "4+". Хотел бы выразить слова благодарности нашему тренерскому штабу", - сказал Шишкарев.

"Контракт у Алексея Александровича заканчивается, - напомнил он. - Сегодня было много эмоций, поэтому требуется время на осмысление. Не скрою, мы обсуждали и микроклимат в команде, и эмоциональное состояние игроков. Есть игроки, которые взяли паузу в карьере. К 6 сентября мы определимся с главным тренером и тренерским штабом".

При этом он подчеркнул, что возвращение на пост главного тренера Евгения Трефилова, с которым команда стала победителей Олимпиады 2016 года, не рассматривается. "Роль Трефилова не обсуждалась", - сказал Шишкарев. Он подчеркнул, что решение об утверждении специалиста будет принято тренерским советом.