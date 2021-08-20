Шишкарев: решение по тренеру российских гандболисток еще не принято, Трефилов не вернется

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Решение по главному тренеру женской сборной России по гандболу еще не принято. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
На данный момент команду возглавляет Алексей Алексеев, на прошедших Олимпийских играх в Токио россиянки под его руководством вышли в финал, в котором проиграли команде Франции (25:30).
"Выступление нашей сборной признано успешным, на "4+". Хотел бы выразить слова благодарности нашему тренерскому штабу", - сказал Шишкарев.
"Контракт у Алексея Александровича заканчивается, - напомнил он. - Сегодня было много эмоций, поэтому требуется время на осмысление. Не скрою, мы обсуждали и микроклимат в команде, и эмоциональное состояние игроков. Есть игроки, которые взяли паузу в карьере. К 6 сентября мы определимся с главным тренером и тренерским штабом".
При этом он подчеркнул, что возвращение на пост главного тренера Евгения Трефилова, с которым команда стала победителей Олимпиады 2016 года, не рассматривается. "Роль Трефилова не обсуждалась", - сказал Шишкарев. Он подчеркнул, что решение об утверждении специалиста будет принято тренерским советом.