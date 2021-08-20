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Футбол в Испании

Мадридский "Реал" подписал новый контракт с футболистом Бензема

Новое соглашение с 33-летним французским нападающим рассчитано до июня 2023 года
Карим Бензема EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Карим Бензема
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 20 августа. Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) подписал новый контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до июня 2023 года.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он трижды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, три раза - обладателем Суперкубка УЕФА и четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира. Ранее Бензема выступал за "Лион", с которым четыре раза выиграл чемпионат Франции, один раз - кубок страны и два раза - суперкубок.

За сборную Франции нападающий провел 87 матчей, в которых забил 31 гол.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, набрав 84 очка в 38 играх. Бензема принял участие в 46 играх во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 9 передач.

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