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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Сенегала обыграла команду Уругвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 6:1

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Сенегала победила сборную Уругвая со счетом 6:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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Команды Уругвая и Сенегала играют в группе D вместе со сборными Португалии и Омана. Матч между этими командами состоится позднее в пятницу (19:00 мск). В следующем туре уругвайцы сыграют с командой Омана, португальцы встретятся со сборной Сенегала. Оба матча пройдут 22 августа.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

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