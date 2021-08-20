Титов попросил федерацию гимнастики предоставить новые данные о судействе Авериных

ТАСС, 20 августа. Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил новое письмо в FIG с просьбой предоставить дополнительные данные по судейству россиянок Дины и Арины Авериных в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Комментарий Титова приводит газета "Спорт-Экспресс" .

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. В четверг технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.

"Это не протест, а письмо с просьбой предоставить дополнительные данные относительно судейства. Кое-какие материалы нам уже предоставили. Поймите правильно, есть вещи, которые нам могут не показывать, это внутренние документы, которые они имеют право не предоставлять. В целом у нас рабочая обстановка, мы взаимодействуем, мы не воюем, но требуем дополнительные материалы", - сказал Титов.

При всей накаленности обстановки, связанной с данной ситуацией, Титов не считает ее скандалом. "Ситуация доходит до скандала? Я бы так не сказал, у нас рабочий процесс. Международный олимпийский комитет (МОК) запрашивал материалы, FIG немного затянула, но сделала все, теперь мы кое-что запросили, посмотрим, отдадут - не отдадут, не хочу гадать на кофейной гуще", - заключил он.

Ранее глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин заявил, что FIG не предоставила аргументированных ответов на запрос ОКР по судейству Дины и Арины Авериных.