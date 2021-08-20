Медведев встретится с Рублевым в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Рублев и Медведев вошли в состав сборной Европы на Кубок Лейвера

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Испанец выступал под седьмым номером посева. На олимпийском турнире в Токио Карреньо-Буста выбил Медведева в четвертьфинале и стал в итоге бронзовым призером.

В полуфинальном матче Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (4). Россияне встречались друг с другом четыре раза, все матчи выиграл Медведев, последний из них состоялся на Открытом чемпионате Австралии.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Карреньо-Бусте 30 лет, он располагается на 12-й строчке мирового рейтинга, на его счету шесть титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема испанец дважды доходил до полуфинала.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.