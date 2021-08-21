Гостевыми матчами "Зенита", "Спартака" и "Динамо" откроется пятый тур РПЛ

ТАСС, 21 августа. Лидер турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и действующий чемпион России "Зенит" в пятом туре проведет выездной матч в Уфе. "Спартак" сыграет в Туле с "Арсеналом", а московское "Динамо" в Екатеринбурге встретится с "Уралом".

В составе "Зенита" на искусственном поле уфимского стадиона "Нефтяник" должен дебютировать победитель Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии Клаудиньо, о подписании контракта с которым было объявлено 13 августа. Ожидается, что сыграет пропустивший матч прошлого тура против "Локомотива" (1:1) центральный защитник Ярослав Ракицкий. Встречу против "Уфы" пропустит Далер Кузяев, получивший красную карточку в игре с железнодорожниками. Матч начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск) в связи с установившейся в Уфе жарой свыше 35 градусов.

"Спартак" сыграет в Туле с "Арсеналом", игра начнется в 16:00 мск. Туляки проиграли красно-белым в трех предыдущим матчах. Во всех этих играх ворота "Арсенала" неизменно поражал форвард московской команды Александр Соболев. Однако в этом сезоне нападающий забил лишь один мяч в четырех матчах РПЛ, а игру прошлого тура против "Урала" (1:0) начал на скамейке запасных.

Одновременно с красно-белыми свой матч проведет столичный ЦСКА. Армейцы дома примут грозненский "Ахмат". Ожидается, что на поле выйдет лидер московской команды Никола Влашич, замененный в игре прошлого тура против "Ростова" (3:1) из-за повреждения.

"Урал" и "Динамо" начнут свой матч в 18:00 мск. Пресс-служба екатеринбургской команды в пятницу опровергла сообщение портала "Чемпионат" о том, что ряд игроков, включая вратарей Илью Помазуна и Ярослава Годзюра, сдали тесты на коронавирус с положительным результатом.

Субботняя программа пятого тура РПЛ завершится матчем "Крылья Советов" - "Сочи" (20:00 мск). Команды впервые сыграют друг против друга.