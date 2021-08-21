Теннисист Рублев считает, что игра против Медведева будет похожа на шахматную партию

ТАСС, 21 августа. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что полуфинальный матч турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати против соотечественника Даниила Медведева будет похож на шахматную партию. Комментарий Рублева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россияне встречались друг с другом четыре раза, все матчи выиграл Медведев, последний из них состоялся на Открытом чемпионате Австралии. "Я счастлив играть против Медведева, потому что это хорошее испытание для меня, увижу, в чем должен прибавить, ведь после поражений от него я всегда улучшаю свою игру, - сказал Рублев. - Игра будет похожа на шахматную партию с длинными розыгрышами. Мне предстоит сражаться за каждый мяч, будет интересно".

"Встречи с Андреем всегда очень интенсивные, - отметил Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба ATP. - Он отлично играет с тех пор, как возобновились матчи, только прибавляет, это будет прекрасная игра. Конечно, я хочу победить".

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге АТР. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Рублев идет на седьмой строчке в рейтинге ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.