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Петр Ян выступит на турнире UFC 267

Турнир, на котором выступит российский боец, пройдет 30 октября в Абу-Даби
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Российский боец смешанного стиля Петр Ян подписал контракт на бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом он написал в своем Twitter.

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Бои по правилам.

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября.

"Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей", - написал Ян.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.

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