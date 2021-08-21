Петр Ян выступит на турнире UFC 267

ТАСС, 21 августа. Российский боец смешанного стиля Петр Ян подписал контракт на бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом он написал в своем Twitter .

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября.

"Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей", - написал Ян.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.