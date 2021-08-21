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Футбол в России

Российская премьер-лига не получала информацию о случаях заражения коронавирусом в "Урале"

Ранее сообщалось, что ряд игроков "Урала" перед матчем с московским "Динамо", который запланирован на 21 августа, сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Российская премьер-лига (РПЛ) не получала информацию о положительных результатах тестов на коронавирус среди игроков и персонала екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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На 21 августа запланировано проведение матча пятого тура Тинькофф-РПЛ между "Уралом" и московским "Динамо", встреча должна начаться в 18:00 мск. Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что ряд игроков "Урала", включая вратарей Илью Помазуна и Ярослава Годзюра, сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат.

"По состоянию на утро субботы РПЛ получила от "Урала" список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против "Динамо". В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона "Екатеринбург-Арена". От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме", - говорится в сообщении РПЛ.

"Урал" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко в четырех матчах. "Динамо" идет четвертым, имея в активе девять очков после четырех встреч.

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