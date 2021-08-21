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Футбол в России

В "Рубине" надеются, что поле арены в Казани приведут в порядок к следующей домашней игре

Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификата "Ак Барс Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона
"Ак Барс Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
"Ак Барс Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" выразил надежду, что поле "Ак Барс Арены" будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубина".

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В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Такая же мера принята в отношении "Ростов-Арены", предупреждения получили "Ахмат" и "Сочи".

"К следующему домашнему матчу, надеемся, поле приведут в порядок и мы будем играть на "Ак Барс Арене", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Рубина", отметив, что возможность проведения следующего домашнего матча на стадионе будет зависеть от работы агрономов.

Следующий домашний матч "Рубин" проведет против "Урала". Игра пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.

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