Российская премьер-лига временно приостановила работу стадионов "Ростова" и "Рубина"

ТАСС, 21 августа. Российская премьер-лига (РПЛ) временно приостановила действие сертификатов домашних стадионов казанского "Рубина" и "Ростова" в связи с неудовлетворительным качеством полей, грозненский "Ахмат" и "Сочи" получили предупреждения по той же причине. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них РПЛ. Снятие временного приостановления работы стадионов "Рубина" и "Ростова" возможно после положительного заключения комиссии Российского футбольного союза и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 дней до даты предстоящего матча.

Стадион "Ак Барс Арена", на котором выступает "Рубин", вмещает 45 379 человек, домашняя арена "Ростова" рассчитана на 43 472 зрителя, стадион "Фишт", где играет "Сочи", - на 45 тыс. Все три арены принимали матчи чемпионата мира 2018 года. Вместимость "Ахмат-Арены" в Грозном составляет 30 697 тыс. человек.

Ближайший домашний матч "Ахмата" запланирован на 26 августа, клуб из Грозного примет тульский "Арсенал". "Ростов", "Рубин" и "Сочи" матчи пятого и шестого туров РПЛ проведут на выезде, точные даты дальнейших игр чемпионата России не определены.