ЦСКА восьмой раз подряд обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Голами отметились Владислав Яковлев (71-я минута) и Чидера Эджуке (75). На 23-й минуте полузащитник "Амата" Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 19-летний воспитанник ЦСКА Яковлев провел пятый матч за основную команду и забил первый мяч.
Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 490-м в чемпионатах России, он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Сергея Игнашевича.
Перед началом встречи состоялся символический розыгрыш мяча, который произвели два олимпийских чемпиона Игр в Токио - воспитанница ЦСКА прыгунья в высоту Мария Ласицкене и бразильский футболист красно-синих Бруно Фукс.
ЦСКА обыграл "Ахмат" в чемпионате России восьмой раз подряд, последний раз футболисты из Грозного сумели набрать очки в матче с армейцами в 2017 году, победив в гостях со счетом 1:0.
В следующем туре подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с действующим чемпионом России петербургским "Зенитом" 26 августа. В этот же день "Ахмат" примет тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|11-6
|10
|2
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|6
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|7
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|12
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|13
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1