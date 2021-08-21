ЦСКА восьмой раз подряд обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Акинфеев побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах России по футболу

Голами отметились Владислав Яковлев (71-я минута) и Чидера Эджуке (75). На 23-й минуте полузащитник "Амата" Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 19-летний воспитанник ЦСКА Яковлев провел пятый матч за основную команду и забил первый мяч.

Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 490-м в чемпионатах России, он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Сергея Игнашевича.

Перед началом встречи состоялся символический розыгрыш мяча, который произвели два олимпийских чемпиона Игр в Токио - воспитанница ЦСКА прыгунья в высоту Мария Ласицкене и бразильский футболист красно-синих Бруно Фукс.

ЦСКА обыграл "Ахмат" в чемпионате России восьмой раз подряд, последний раз футболисты из Грозного сумели набрать очки в матче с армейцами в 2017 году, победив в гостях со счетом 1:0.

В следующем туре подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с действующим чемпионом России петербургским "Зенитом" 26 августа. В этот же день "Ахмат" примет тульский "Арсенал".