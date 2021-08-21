Талалаев: футболисты ЦСКА одержали заслуженную победу над "Ахматом"

ТАСС, 21 августа. Футболисты московского ЦСКА наказали грозненский "Ахмат" за допущенные ошибки и одержали заслуженную победу в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение высказал главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу москвичи одержали победу со счетом 2:0.

"Объективно команда ЦСКА обыграла нас по делу. Ненужные ошибки, о чем уже говорили. В центральной зоне [Чидера] Эджуке при вхождении должен страховаться центральным полузащитником, - сказал Талалаев. - Мои ребята делали 70 минут все, что могли. На сегодняшний день это близко к нашему максимуму возможностей. Сложно было бы играть более цельно вдесятером против 11".

"Ахмат" с 6 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Талалаева 26 августа примут тульский "Арсенал".