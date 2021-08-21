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Футбол в России

Футболист Ларссон не думает о возможности ухода из "Спартака"

В мае швед рассказал, что в будущем хотел бы сыграть в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы
Джордан Ларссон Сергей Савостьянов/ТАСС
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Джордан Ларссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий Джордан Ларссон не думает о возможном уходе из футбольного клуба "Спартак". Об этом он рассказал журналистам.

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Ларссон пришел в "Спартак" летом 2019 года. В мае этого года он рассказал порталу Sydsvenskan, что в будущем хотел бы сыграть в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги швед не набрал ни одного результативного очка в пяти матчах.

"Есть ли интерес со стороны других клубов? Я сосредоточен на выступлении за "Спартак". Матч с "Арсеналом" не был хорош", - сказал Ларссон.

"Спартак" сыграл с тульским "Арсеналом" вничью в гостевом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:1).

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