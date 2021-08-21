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Футбол в России

Витория: игрокам "Спартака" не хватило психологической устойчивости в матче с "Арсеналом"

"Спартак" сыграл с "Арсеналом" вничью в гостях
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" не хватило психологической устойчивости, чтобы удержать победный счет в матче чемпионата России с тульским "Арсеналом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

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"Не люблю рассматривать футбол с точки зрения отдельных компонентов. Кроме "физики" всегда нужно говорить еще и о тактике, психологии, - сказал Витория. - Бывает, что когда не получается в игре, то и кажется, что "физики" начинает не хватать. Нам не хватило остроты действия в атаке, так как оба наших "опорника" были связаны соперником, и не хватило живости и текучести игры на переднем крае".

"Сегодня нам не хватило немного психологии, потому что когда ведешь в подобном матче, то нельзя пропускать", - добавил он.

Тренер рассказал о том, что в субботу игрокам не удалось воплотить его идеи в жизнь. "Такое бывает - не все игры одинаково хорошо проходят. Безусловно, нам нужно было играть эффективнее, агрессивно, строго, без ошибок, владеть преимуществом. Соперник тоже бился 90 минут, поэтому изначально знали, что игра будет непростой", - отметил он.

В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи".

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