Николаев: футболист "Арсенала" Хлусевич справедливо получил желтую карточку за симуляцию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Арбитр Владимир Москалев принял правильное решение, показав желтую карточку за симуляцию полузащитнику тульского футбольного клуба "Арсенал" Даниилу Хлусевичу в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

В субботу "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. В конце матча Хлусевич в столкновении с Николаем Рассказовым упал в штрафной красно-белых, однако арбитр Москалев показал игроку "Арсенала" предупреждение за симуляцию.

"Абсолютно справедливо, потому что своим движением в этом эпизоде игрок, очевидно, хотел обмануть судью, симулировал. Поэтому желтая карточка здесь должна быть обязательно. В целом вопросы всегда есть к судейству, но я думаю, что серьезных нареканий со стороны обеих команд в этой игре не было", - сказал Николаев.

"Спартак" набрал 7 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" с 4 очками идет на 13-й строчке. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи", туляки в этот же день сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".