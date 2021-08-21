Футболист Жиго подчеркнул, что пока является игроком "Спартака"

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Центральный защитник Самуэль Жиго отметил, что на данный момент он является футболистом "Спартака". Об этом он рассказал журналистам.

Действующий контракт Жиго с клубом рассчитан до окончания текущего сезона. Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщал, что должен был обсудить с французом возможность продления контракта на этой неделе. В субботу "Спартак" сыграл вничью в гостях в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом" (1:1).

"На данный момент я игрок "Спартака", это не мой последний матч за эту команду", - сказал Жиго.

Трансферное окно в России закроется после 7 сентября.

Жиго 27 лет, он представляет "Спартак" с 2018 года. Всего за клуб он провел 79 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.