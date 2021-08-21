Витория назвал нынешнюю ситуацию для "Спартака" не кризисом, а испытанием

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в начале сезона для футбольного клуба "Спартак" является не кризисом, а испытанием. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" одержал победы только в двух матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги из пяти, а также вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двух матчах португальской "Бенфике", и будет выступать в Лиге Европы. В чемпионате России "Спартак" занимает восьмое место после пяти туров.

"Я не назову это кризисом. Конечно, когда команда не может выиграть, это всегда непросто, но это не кризис, а своего рода испытание, - сказал Витория. - И я не люблю, чтобы кто-то жаловался или плакал. Нужно продолжать работать".

"Не все так гладко в плане работы, но я в этой ситуации первый, кто будет продолжать идти вперед и вести за собой игроков, разделяющих мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, соответственно, здесь не место", - добавил он.

В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи".