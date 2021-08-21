Нидерландский велогонщик Якобсен стал победителем восьмого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 21 августа. Нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

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Якобсен преодолел дистанцию 173,7 км за 3 часа 56 минут 5 секунд. Второе место занял итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM, третье - бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix. Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 21-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 155-м месте.

В общем зачете после восьми этапов лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, время которого составляет 29 часов 14 минут 40 секунд. Вторым идет австриец Феликс Гросшартнер из Bora-Hansgrohe, уступающий 8 секунд, третьим - испанец Энрик Мас из Movistar, отстающий на 36 секунд. Власов занимает девятую строчку (+1.06), Сиваков расположился на 42-м месте (+20.05).

Девятый этап веломногодневки состоится в воскресенье, его протяженность составит 188 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.