Российский велогонщик Сиваков занял третье место на седьмом этапе "Вуэльты"

ТАСС, 20 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers занял третье место на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Он преодолел дистанцию 152 км за 4 часа 11 минут 2 секунды.

Первым стал австралиец Майкл Сторер из команды Team DSM с результатом 4 часа 10 минут 3 секунды, вторым с отставанием в 21 секунду пришел испанец Карлос Верона из Movistar.

В общем зачете после семи этапов лидирует словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, время которого составляет 25 часов 18 минут 35 секунд. Вторым идет австриец Феликс Гроссшартнер из Bora-Hansgrohe, уступающий Рогличу 8 секунд, третьим - испанец Энрик Мас из Movistar, отстающий на 25 секунд. Россиянин Александр Власов из "Астаны" расположился на девятом месте (+1.06), Сиваков - 37-й (+17.09).

Последний раз до этого россиянин попадал в тройку лидеров на этапе "Вуэльты" в 2020 году. Тогда Власов занял второе место на 12-м этапе многодневки.

Сивакову 24 года, он является победителем "Тура Альп" и "Тура Польши" в 2019 году. Также в 2019-м Сиваков занял девятое место на веломногодневке "Джиро д'Италия".

Восьмой этап веломногодневки состоится в пятницу, его протяженность составит 173,7 км. "Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).