"Динамо" победило "Урал" и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге.
Единственный гол забил получивший приглашение в сборную России 19-летний нападающий Константин Тюкавин (19-я минута).
В первом тайме полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил две желтые карточки за минуту и был удален главным арбитром Иваном Сиденковым. На 31-й минуте румын выставил локоть в борьбе с польским полузащитником "Динамо" Себастьяном Шиманьским, а затем грубо сыграл против хавбека Николы Моро.
Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 1 очком занимает последнее, 16-е место. В следующем туре "Динамо" дома 27 августа сыграет с московским "Локомотивом", а екатеринбуржцы в этот же день примут "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|6
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|7
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|13
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1