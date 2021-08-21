{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" победило "Урал" и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

Московская команда одержала четыре победы в пяти матчах
Константин Тюкавин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Константин Тюкавин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге.

На эту тему
"Спартак" и "Арсенал" впервые сыграли вничью в матче РПЛ
"Спартак" и "Арсенал" впервые сыграли вничью в матче РПЛ

Единственный гол забил получивший приглашение в сборную России 19-летний нападающий Константин Тюкавин (19-я минута).

В первом тайме полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил две желтые карточки за минуту и был удален главным арбитром Иваном Сиденковым. На 31-й минуте румын выставил локоть в борьбе с польским полузащитником "Динамо" Себастьяном Шиманьским, а затем грубо сыграл против хавбека Николы Моро.

Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 1 очком занимает последнее, 16-е место. В следующем туре "Динамо" дома 27 августа сыграет с московским "Локомотивом", а екатеринбуржцы в этот же день примут "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Рубин43107-210
4Сочи43017-29
5ЦСКА53028-59
6Локомотив42207-48
7Нижний Новгород42115-47
8Спартак52124-47
9Краснодар42028-66
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Химки41123-74
13Арсенал51136-114
14Крылья Советов40133-61
15Ростов40134-101
16Урал50141-81

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Парфенов: игроки "Арсенала" не просто дали бой, а показали качественный футбол
"Арсенал" сыграл вничью со "Спартаком"
Читать полностью