"Динамо" победило "Урал" и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол забил получивший приглашение в сборную России 19-летний нападающий Константин Тюкавин (19-я минута).

В первом тайме полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил две желтые карточки за минуту и был удален главным арбитром Иваном Сиденковым. На 31-й минуте румын выставил локоть в борьбе с польским полузащитником "Динамо" Себастьяном Шиманьским, а затем грубо сыграл против хавбека Николы Моро.

Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 1 очком занимает последнее, 16-е место. В следующем туре "Динамо" дома 27 августа сыграет с московским "Локомотивом", а екатеринбуржцы в этот же день примут "Ростов".