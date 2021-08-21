Аджоев: футболисты тульского "Арсенала" потеряли очки в матче против "Спартака"

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" играли лучше и потеряли очки в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал руководитель туляков Гурам Аджоев.

В субботу "Арсенал" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Спартак" есть "Спартак". Это большой клуб с великой историей, поэтому игры с ним всегда особенные. Несмотря на то, что мы первыми пропустили, "Арсенал" вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья - это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать, - сказал Аджоев. - Думаю, можем занести этот матч себе в актив, хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить, такой футбол доставляет удовольствие болельщикам".

"Арсенал" с 4 очками идет на 13-й строчке в таблице. В следующем туре туляки 26 августа в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".