"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" и опустился на второе место в таблице чемпионата России

В составе "Зенита" отличился Малком (10-я минута), у хозяев гол забил Хамид Агаларов (73).

Время встречи было перенесено на 18:00 мск в связи с установившейся в Уфе жарой - свыше 35 градусов. Агаларов забил четвертый мяч в чемпионате, сравнявшись по этому показателю с лучшими бомбардирами турнира полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым и игроками "Зенита" Сердаром Азмуном и Александром Ерохиным.

В составе петербургской команды дебютировал бразильский полузащитник, чемпион Олимпийских игр в Токио Клаудиньо. Также в стартовом составе "Зенита" на поле вышел защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший матч четвертого тура с московским "Локомотивом", Азмун вышел на замену на 71-й минуте. Встречу против "Уфы" пропустил Далер Кузяев, получивший красную карточку в игре с железнодорожниками.

"Зенит", во второй раз в сезоне потерявший очки (три победы, две ничьи), опустился на второе месте в таблице, набрав 11 очков и отставая на один балл от московского "Динамо". "Уфа" занимает 11-ю строчку с 5 очками в активе. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с московским ЦСКА 26 августа. В этот же день "Уфа" примет самарские "Крылья Советов".