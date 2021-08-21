"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" и опустился на второе место в таблице чемпионата России

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион страны петербургский "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Уфой" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Уфе.
В составе "Зенита" отличился Малком (10-я минута), у хозяев гол забил Хамид Агаларов (73).
Время встречи было перенесено на 18:00 мск в связи с установившейся в Уфе жарой - свыше 35 градусов. Агаларов забил четвертый мяч в чемпионате, сравнявшись по этому показателю с лучшими бомбардирами турнира полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым и игроками "Зенита" Сердаром Азмуном и Александром Ерохиным.
В составе петербургской команды дебютировал бразильский полузащитник, чемпион Олимпийских игр в Токио Клаудиньо. Также в стартовом составе "Зенита" на поле вышел защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший матч четвертого тура с московским "Локомотивом", Азмун вышел на замену на 71-й минуте. Встречу против "Уфы" пропустил Далер Кузяев, получивший красную карточку в игре с железнодорожниками.
"Зенит", во второй раз в сезоне потерявший очки (три победы, две ничьи), опустился на второе месте в таблице, набрав 11 очков и отставая на один балл от московского "Динамо". "Уфа" занимает 11-ю строчку с 5 очками в активе. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с московским ЦСКА 26 августа. В этот же день "Уфа" примет самарские "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|6
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|7
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|13
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1