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Футбол в России

"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" и опустился на второе место в таблице чемпионата России

Петербургский клуб во второй раз в сезоне потерял очки
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион страны петербургский "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Уфой" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Уфе.

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В составе "Зенита" отличился Малком (10-я минута), у хозяев гол забил Хамид Агаларов (73).

Время встречи было перенесено на 18:00 мск в связи с установившейся в Уфе жарой - свыше 35 градусов. Агаларов забил четвертый мяч в чемпионате, сравнявшись по этому показателю с лучшими бомбардирами турнира полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым и игроками "Зенита" Сердаром Азмуном и Александром Ерохиным.

В составе петербургской команды дебютировал бразильский полузащитник, чемпион Олимпийских игр в Токио Клаудиньо. Также в стартовом составе "Зенита" на поле вышел защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший матч четвертого тура с московским "Локомотивом", Азмун вышел на замену на 71-й минуте. Встречу против "Уфы" пропустил Далер Кузяев, получивший красную карточку в игре с железнодорожниками.

"Зенит", во второй раз в сезоне потерявший очки (три победы, две ничьи), опустился на второе месте в таблице, набрав 11 очков и отставая на один балл от московского "Динамо". "Уфа" занимает 11-ю строчку с 5 очками в активе. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с московским ЦСКА 26 августа. В этот же день "Уфа" примет самарские "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Рубин43107-210
4Сочи43017-29
5ЦСКА53028-59
6Локомотив42207-48
7Нижний Новгород42115-47
8Спартак52124-47
9Краснодар42028-66
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Химки41123-74
13Арсенал51136-114
14Крылья Советов40133-61
15Ростов40134-101
16Урал50141-81

 

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