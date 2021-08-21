Хлусевич: "Арсеналу" не хватило класса и концентрации в матче со "Спартаком"

ТУЛА, 21 августа, /ТАСС/. Футболистам "Арсенала" не хватило концентрации и реализации моментов в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с московским "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич.

В субботу гол Хлусевича принес тульскому клубу ничью в матче со "Спартаком", встреча завершилась со счетом 1:1.

"Матч давался, мы могли его выигрывать, было очень много моментов, у меня в частности, которые нужно было реализовывать. В этом и заключается класс игрока, - сказал Хлусевич. - Не хватило концентрации, доигрывания моментов. Думаю, у меня был заслуженный гол, наигрывали такое на тренировках, доволен".

В следующем туре "Арсенал" в гостях 26 августа встретится с "Ахматом".