Футболиста сборной Таити госпитализировали после матча с испанцами на чемпионате мира

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Игрок сборной Таити Хейману Таиаруи был госпитализирован после матча чемпионата мира по пляжному футболу с командой Испании. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Тева Заверони.

В субботу на турнире в Москве команда Таити обыграла в матче второго тура группы В испанцев со счетом 12:8. В ходе игры Таиаруи получил повреждение.

"Мы очень переживаем за Хейману. С ним все в порядке, конкретно ничего не знаем пока. Знаем, что это был удар в голову, его увезли в больницу. Мы старались играть за него", - сказал тренер.

В группе B лидирует сборная Таити (3 очка), далее идут команды Испании (3), Мозамбика (3) и ОАЭ (2). В заключительном туре 23 августа пройдут матчи Таити - Мозамбик и Испания - ОАЭ.