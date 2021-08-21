Тренер "Динамо" Шварц назвал "Урал" боевитой и конкурентной командой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц назвал екатеринбургский "Урал" боевитой и конкурентной командой, способной создавать опасные моменты и показывать качественную игру. Такое мнение тренер высказал на послематчевой пресс-конференции.

"Динамо" победило "Урал" и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

В субботу московское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Я считаю, что та игра, которую "Урал" провел на прошлой неделе против "Спартака" (0:1), как раз показала команду с лучшей стороны, она сыграла и проявила свои лучшие качества, показала качественный футбол, создавала достаточно много опасных моментов. Может быть, в какой-то момент им не повезло. Команда - боевитая, конкурентная, я доволен тем фактом, что сегодня мы взяли три очка в игре против этого соперника", - сказал Шварц.

Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов отметил, что до удаления полузащитника хозяев Эрика Бикфалви игра была равной.

После пяти матчей "Динамо" поднялось на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с одним очком занимает последнее, 16-е место.