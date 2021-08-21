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Футбол во Франции

Агент: "Монако" может подать апелляцию на удаление Головина

Российский полузащитник был удален на 86-й минуте встречи с "Лансом"

ТАСС, 21 августа. Руководство футбольного клуба "Монако" может рассмотреть вариант с подачей апелляции на удаление российского полузащитника Александра Головина в матче второго тура чемпионата Франции против "Ланса". Такое мнение высказал агент игрока Олег Артемов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Ланс" одержал победу со счетом 2:0, Головин, который вышел на поле в стартовом составе, был удален на 86-й минуте за грубый подкат под соперника. Эта красная карточка стала третьей для россиянина в составе "Монако", который он представляет с 2018 года.

"В данном случае решение как минимум спорное. Обсуждать решение неправильно. Но скорее "Монако" будет подавать апелляцию", - сказал Артемов.

После трех туров "Монако" с одним очком располагается на 16-й строчке турнирной таблицы. Головину 25 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. Всего российский полузащитник принял участие в 96 матчах за монегасков, в которых забил 18 голов и отдал 14 голевых передач.

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