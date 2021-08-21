Рублев заявил, что первая победа придала ему уверенности в противостоянии с Медведевым

ТАСС, 21 августа. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что первая победа над его соотечественником Даниилом Медведевым придала ему уверенности. Об этом он заявил в эфире телеканала Eurosport .

В субботу Рублев одержал победу над Медведевым 2:6, 6:3, 6:3 в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати.

"Когда я проиграл 2:6 в первом сете, счет не должен был быть таким. Розыгрыши были упорными, но счет был не по игре. Матч был интенсивный, много долгих розыгрышей. Было сложно как ментально, так и физически, - сказал Рублев. - Даниил такой игрок, который не дает тебе шансов атаковать, он диктует игру. Но если он дает момент, нужно атаковать. Под конец у меня получалось двигать игру. Это дает мне уверенности, что я могу бороться с ним, но есть еще в чем прибавлять".

Медведев и Рублев провели пятый матч между собой на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Рублев одержал победу впервые, до этого он не сумел взять ни одного сета. В финале Рублев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Рублеву 23 года, он идет на седьмой строчке в рейтинге ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.