Кошарный: российские футболисты не рассчитывали на серию пенальти в игре с парагвайцами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Игроки сборной России по пляжному футболу не рассчитывали победить парагвайцев в серии пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал вратарь российской команды Станислав Кошарный.

В субботу россияне в серии пенальти победили парагвайцев. Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4, в серии пенальти победила сборная России - 5:4. Кошарный забил гол в матче и отбил один пенальти в послематчевой серии.

"Сегодняшний результат - заслуга всей команды, не только меня одного, - сказал Кошарный. - В пляжном футболе вратари часто забивают, поэтому то, что я забил гол, не является уникальным событием, как должно было, так и получилось. Перед играми идет тренерская установка - то, что наши игроки должны подниматься выше и давать зону вратарю. Если соперник нас не встречает, то, конечно, надо этим пользоваться, вратарю почаще бить".

"Если честно, к серии пенальти не готовились, мы, скажем, не на такой результат рассчитывали. Серия пенальти - это где-то лотерея, где-то, может быть, удача была на нашей стороне. Мы заработали одно очко, которое нам даст возможность побороться за путевку в плей-офф", - добавил голкипер.

В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами. "Настрой у нас на следующую игру только один - победа в основное время, чтобы выйти с первого места из группы. Другой результат нас мало устраивает, потому что любая победа соперников, которых мы обыграли, может оставить нас за кулисами чемпионата мира", - заключил Кошарный.

После двух туров в группе А лидирует сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими - американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа.