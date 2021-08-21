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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Россияне победили парагвайцев на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная России занимает второе место в группе перед заключительным туром группового этапа
Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная России победила в серии пенальти команду Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4. В серии пенальти победили россияне - 5:4. В составе сборной России голы забили Алексей Макаров (1-я и 37-я минута), вратарь Станислав Кошарный (18) и Борис Никоноров (21). У парагвайцев отличились голкипер Хоао Ролон (7), Милсадес Медина (16), Карлос Карбальо (35) и Нестор Чавес (37). На матче присутствовали 2 500 зрителей.

В первом матче команда Михаила Лихачева обыграла в дополнительное время сборную США (5:4). Россияне, как и ранее японцы, одержали вторую победу в группе А. После двух туров лидирует в квартете сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими - американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа А
КомандаИВВОВППМО
1Япония2200011-76
2Россия201109-83
3США200027-90
4Парагвай200028-110

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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