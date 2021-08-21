Россияне победили парагвайцев на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная России победила в серии пенальти команду Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4. В серии пенальти победили россияне - 5:4. В составе сборной России голы забили Алексей Макаров (1-я и 37-я минута), вратарь Станислав Кошарный (18) и Борис Никоноров (21). У парагвайцев отличились голкипер Хоао Ролон (7), Милсадес Медина (16), Карлос Карбальо (35) и Нестор Чавес (37). На матче присутствовали 2 500 зрителей.

В первом матче команда Михаила Лихачева обыграла в дополнительное время сборную США (5:4). Россияне, как и ранее японцы, одержали вторую победу в группе А. После двух туров лидирует в квартете сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими - американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.