Тренер сборной Парагвая заявил, что гордится игрой футболистов в матче со сборной России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной Парагвая по пляжному футболу Хоакин Молас считает, что его команда показала достойную игру в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Об этом Молас рассказал ТАСС.

В субботу парагвайцы в серии пенальти проиграли россиянам. Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4. В серии пенальти победила сборная России - 5:4.

"Мы в любом случае будем стараться показывать хороший результат, у нас очень сильные соперники по группе, - сказал Молас. - Что касается сборной России, то мы рассчитывали, что команда будет бороться, знали, что они покажут очень сильную игру. Во-первых, это одна из сильнейших команд, которая является претендентом на победу. Во-вторых, эта команда играет дома, что дает ей дополнительную силу".

"Поэтому мы определенным образом готовились. Не смогли победить, но я тем не менее очень горжусь своими игроками, потому что наша сборная смогла показать достойную игру. В принципе показали достойный результат, будем бороться дальше, несмотря ни на что", - добавил Молас.

После двух туров в группе А лидирует сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими - американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная Парагвая сыграет с американцами.

Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.