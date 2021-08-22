Рублев сыграет со Зверевым в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу 24-летнего немца, посеянного на турнире под третьим номером. Циципас имел второй номер посева.

В финале Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым (4), который в субботу обыграл соотечественника Даниила Медведева (1). Финальная встреча начнется в воскресенье в 23:30 мск. Рублев и Зверев провели пять матчей, россиянин одержал одну победу.

Зверев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и имеет в активе 16 титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал победителем в одиночном разряде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).

Циципасу 23 года, он является третьей ракеткой мира, на его счету семь титулов турниров АТР. На прошедшем Открытом чемпионате Франции он показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до финала.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард".