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Паралимпиада в Токио

Команды ПКР по стрельбе из лука и паратриатлону прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио

23 августа ожидается прибытие в Токио команд по пулевой стрельбе и велоспорту на шоссе
Паратриатлонист Михаил Колмаков, его спарринг-партнер Александр Конышев и паратриатлонистка Анна Бычкова Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Паратриатлонист Михаил Колмаков, его спарринг-партнер Александр Конышев и паратриатлонистка Анна Бычкова
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Команды Паралимпийского комитета России (ПКР) по стрельбе из лука и паратриатлону прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"Сегодня в Паралимпийскую деревню заселились команды ПКР по стрельбе из лука и паратриатлону - 22 члена делегации, - сообщил Рожков. - Заключительные сборы спортсмены проходили во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский".

"Завтра, 23 августа, в Токио прилетят команды по пулевой стрельбе и велоспорту на шоссе - 16 человек. Также ожидается прибытие спортсменов 27 и 29 августа", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

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Паралимпиада в Токио
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