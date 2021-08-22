Команды ПКР по стрельбе из лука и паратриатлону прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Команды Паралимпийского комитета России (ПКР) по стрельбе из лука и паратриатлону прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"Сегодня в Паралимпийскую деревню заселились команды ПКР по стрельбе из лука и паратриатлону - 22 члена делегации, - сообщил Рожков. - Заключительные сборы спортсмены проходили во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский".

"Завтра, 23 августа, в Токио прилетят команды по пулевой стрельбе и велоспорту на шоссе - 16 человек. Также ожидается прибытие спортсменов 27 и 29 августа", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.