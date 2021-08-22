Шевченко: Красильникову и Стояновскому не хватило настроя в финале Олимпиады в Токио

ТАСС, 22 августа. Россиянам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому не хватило психологической энергии в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Красильников и Стояновский на олимпийском турнире в Токио дошли до финала, где уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. В полуфинальном матче россияне победили представителей Катара и лидеров рейтинга Международной федерации волейбола Юнуса Шерифа и Ахмеда Тиджана.

"Честно говоря, мы сильно переживали за полуфинальную игру. Катарцы - первый номер мирового рейтинга в этом сезоне, конечно, после победы мы выдохнули. Другое дело, что и сами ребята, кажется, выдохнули, у них непросто складывался сезон, они неудачно вкатывались в олимпийский турнир, им приходилось тратить много психологической энергии, а с Катаром выдали очень качественный матч", - сказал Шевченко.

"Мне показалось, что нашим волейболистам не хватило настроя, но, тем не менее, это серебро Олимпиады, мне еще 10 лет назад говорили: "Да какой тебе пляжный волейбол, у вас снега по колено". Многие думали, что пляжный волейбол - это удел Бразилии и США. Но мы показываем, что это не так", - добавил глава ВФВ.

Стояновский и Красильников стали первыми российскими олимпийскими призерами в пляжном волейболе.