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Хоккеист Ковальчук заявил, что пока не собирается завершать карьеру

В конце апреля форвард расторг контракт с "Авангардом" по взаимному согласию сторон, в составе омского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина
Илья Ковальчук Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Илья Ковальчук
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 22 августа. Российский хоккеист Илья Ковальчук пока не планирует завершать карьеру. Об этом он заявил телеканалу "Матч ТВ".

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В прошедшем сезоне Ковальчук в составе омского "Авангарда" завоевал Кубок Гагарина. 30 апреля нападающий расторг контракт с клубом по взаимному соглашению сторон. На данный момент Ковальчук находится в поисках новой команды.

"Карьеру завершать рано еще, - сказал Ковальчук. - Есть порох в пороховницах. А так готовлюсь [к новому сезону], тренируюсь".

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

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