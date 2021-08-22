Леонов считает, что японцы будут играть раскованно в матче чемпионата мира с россиянами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная Японии по пляжному футболу будет играть раскованно в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против россиян, так как команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира, помощник главного тренера сборной России Илья Леонов.

В субботу россияне в серии пенальти обыграли парагвайцев в матче второго тура группового этапа. Основное время закончилось со счетом 3:3, после дополнительного счет стал 4:4, в серии пенальти победила сборная России - 5:4. Матч Россия - Япония пройдет 23 августа.

"Матч был тяжелым, понятно, что мы ожидали примерно такой напряженной игры от парагвайцев, - сказал Леонов. - Наверное, можно было побольше забить. Моменты были. Теперь у нас выхода нет, мы не смогли выйти в плей-офф досрочно, нужно обыгрывать команду Японии с разницей в два мяча и занимать первое место в группе".

"На мой взгляд, японцы будут играть, скажем так, более раскованно, груза ответственности на них нет. Мне кажется, команда будет получать удовольствие от игры. Над нами же будет довлеть результат, нам нужно выигрывать. А японцы, может быть, какую-то ротацию состава могут сделать, дать поиграть ребятам, которые меньше появлялись на песке", - добавил собеседник агентства.

Леонов также отметил, что российские футболисты будут играть на победу в матче заключительного тура группового этапа. "После нашего матча будут понятны расклады, кто и на кого выходит. Не знаю, захотят ли японцы выбирать соперника. Но мы точно перед своими болельщиками будем играть на победу", - заключил он.

Россияне с тремя очками занимают второе место в таблице группы А, лидируют японцы (6), команды США и Парагвая не набрали очков. За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравшая сборная не получает очков. По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. При равенстве очков главным показателем является разница забитых и пропущенных мячей.