Дворкович считает, что Смолов готов стать основным нападающим сборной России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов может стать основным форвардом сборной России по футболу в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира. Такое мнение журналистам высказал президент Международной шахматной федерации, бывший член совета директоров "Локомотива" Аркадий Дворкович.

В воскресенье "Локомотив" благодаря дублю Смолова победил "Краснодар" (2:1) в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий с пятью мячами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата.

"Смолов сегодня играл здорово, он был хорош, для него главное - мотивация. Возвращение в сборную - это одна из составляющих мотивации, сегодня было видно, что он бился за каждый мяч", - сказал Дворкович.

"Основной ли он нападающий сборной? По тому, как он бьется, пожалуй, да, но решать тренеру, - отметил он. - Сегодня [главный тренер сборной России Валерий] Карпин увидел его игру, будет делать выводы. Смолов очень сильно зависит от эмоционального состояния, если эмоции у него стали позитивными, значит, это пойдет на пользу".

В сентябре сборная России проведет три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 1 сентября команда Карпина сыграет дома со сборной Хорватии, 4 сентября - на выезде с командой Кипра, 7 сентября - дома со сборной Мальты.